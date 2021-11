Palermo, troppe prenotazioni: al momento fermo il servizio di vaccini a domicilio

Al momento non è possibile prenotare i vaccini a domicilio anti Covid per le persone anziane e disabili a Palermo. Il sistema di prenotazione è bloccato e anche mandando la mail all’indirizzo help.vaccinifiera@asppalermo.org viene risposto «gentile utente, ci dispiace ma al momento non è possibile prenotare vaccinazioni domiciliari. La invitiamo a riprovare la prossima settimana dal portale fiera.asppalermo.org».

Dall’ufficio del commissario per l'emergenza Covid di Palermo viene confermato che «al momento ci sono molti prenotati e che una volta smaltiti si potrà tornare ad aprire le prenotazioni».

