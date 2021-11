Covid, il vaccino a domicilio: riaperte le prenotazioni a Palermo

A Palermo riprendono subito le vaccinazioni a domicilio. La struttura commissariale anti-Covid lo ha comunicato proprio in queste ore.

«Il servizio di vaccinazione a domicilio offerto dalla Fiera del Mediterraneo - dichiara l’ufficio in una nota - non si è mai fermato: squadre di medici vaccinatori in servizio presso la struttura commissariale continuano e hanno sempre continuato ogni giorno a recarsi a casa dei pazienti che hanno fatto richiesta per eseguire prime, seconde o terze dosi. Ciò che si è reso necessario sospendere temporaneamente, ieri pomeriggio, è stato il servizio di prenotazione del vaccino a domicilio: uno stop di appena alcune ore per consentire di distribuire tra i prossimi giorni le tante richieste di prenotazione arrivate».

Insomma, un disagio di poche ore. Adesso è nuovamente possibile prenotare il vaccino a casa dal portale della Fiera del Mediterraneo a questo link: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/87

Il servizio serve a garantire la vaccinazioni alle persone anziane e con disabilità.

