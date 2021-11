Palermo, allarme rapine vicino alla stazione Centrale: già due assalti

Due rapine poco prima dell'alba di domenica 28 nella zona della stazione centrale. Nel mirino sono finiti due studenti universitari e un operaio, ai quali sono stati portati via i telefoni cellulari. È quanto ricostruisce Virgilio Fagone nell’articolo in edicola oggi sul Giornale di Sicilia.

Il primo colpo è stato messo a segno in via Perez da un bandito armato di coltello che ha immobilizzato due ragazzi che stavano per fare rientroa Sciacca. Il secondo caso in piazza Giulio Cesare dove un operaio cinquantenne è stato affrontato da un bandito che gli ha preso il cellulare. Stavolta il rapinatore non ha mostrato armi. Indagano i carabinieri.

