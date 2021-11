Paura a Cinisi: crolla un grosso masso, sgomberate due villette

Un grosso masso si è staccato dal costone roccioso di Monte Pecoraro a Cinisi ed è finito davanti a una villetta che si trova in via Casimiro Abbate, una lunga strada che costeggia l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, ma che si sviluppa anche sotto una montagna.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Dopo la prima ricognizione sono state sgomberate due villette vicine alla zona in cui è caduto il grosso masso. Si sta attendendo l’arrivo degli speleologi per verificare le condizioni del costone roccioso di Monte Pecoraro e verificare se via sia o meno rischio di altre frane. Nella zona ci sono oltre ai vigili del fuoco anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

