Palermo, cambio al vertice del 46° Reggimento trasmissioni dell'Esercito

Si è svolta oggi, presso la Caserma “Generale Euclide Turba” di Palermo, la cerimonia di avvicendamento del Comandante del 46° Reggimento trasmissioni, reparto dell’Esercito inquadrato nel Comando Trasmissioni. Al Colonnello Franco Culeddu è subentrato il parigrado Giuseppe Lorusso.

Presente alla cerimonia, tenutasi nel pieno rispetto delle norme di contenimento del CoVid-19, il Comandante delle Trasmissioni, Generale di Brigata Stefano Francesconi, che ha salutato il Colonnello Culeddu, ringraziandolo per l’impegno dimostrato alla guida del Reggimento, ed ha rivolto al Colonnello Lorusso, proveniente dal VI Reparto Sistemi C5 dello Stato Maggiore dell’Esercito, un augurio di un proficuo lavoro al comando degli uomini e delle donne del 46°.

Durante il suo breve discorso di commiato, il Colonnello Culeddu ha tracciato un bilancio dei due anni trascorsi al comando del Reggimento, caratterizzati da numerose attività addestrative e operative, tra cui i molteplici lavori infrastrutturali effettuati, volti all’ammodernamento e potenziamento della rete di telecomunicazioni e dei servizi informatici nell’intero bacino meridionale della penisola.

Il Colonnello Culeddu si è rivolto infine al personale del Reggimento, al quale ha espresso gratitudine e soddisfazione per aver portato a termine ogni compito assegnato, evidenziando grandi capacità professionali e dimostrando di possedere quei valori morali che contraddistinguono ogni soldato, da sempre in prima linea al servizio dei cittadini, soprattutto in un periodo storico caratterizzato da un’emergenza sanitaria senza precedenti.

Il Colonnello Culeddu andrà a ricoprire l’incarico di Ufficiale Coordinatore presso il Comando C4 Esercito in Roma.

© Riproduzione riservata