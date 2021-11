Incidente sul lavoro a Termini Imerese, operaio si ferisce al braccio con una motosega

Incidente sul lavoro questa mattina a Termini Imerese. Un operaio, dipendente di una ditta incaricata dal Comune per la manutenzione del verde, è rimasto ferito mentre stava eseguendo un lavoro di potatura in via Falcone Borsellino. L'uomo si trovava sul cestello di un camion e, per cause da accertare, ha perso dalle mani la motosega che gli è finita sul braccio, ferendolo.

Immediato l'intervento dei colleghi presenti sul posto che hanno chiamato il 118 ma, prima che arrivassero i soccorsi, lo hanno fatto salire sul camion e portato al pronto soccorso. dell'ospedale Cimino. Lì i sanitari lo hanno sottoposto a diversi esami e suturato la ferita.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno ascoltato i testimoni. Spetterà a loro chiarire la dinamica dell0incidente e accertarsi sul rispetto delle misure sulla sicurezza.

© Riproduzione riservata