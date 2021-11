Caso Saguto, diventa definitiva la condanna per il giudice Licata

Col rigetto da parte della Cassazione del ricorso della difesa, diventa definitiva la condanna a 2 anni e 4 mesi inflitta in appello all’ex giudice delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo Fabio Licata. Licata, trasferito per incompatibilità ambientale nel frattempo a Patti, è stato condannato per falso materiale.

Il giudice era stato coinvolto nell’inchiesta sugli illeciti nella gestione delle misure di prevenzione del tribunale di Palermo costata la condanna per corruzione e la radiazione dalla magistratura all’ex presidente Silvana Saguto.

La procura di Caltanissetta gli aveva contestato i reati di falso materiale, abuso d’ufficio e violazione del segreto istruttorio. Solo l’accusa di falso ha retto. Secondo l’accusa, il magistrato avrebbe siglato con la firma della Saguto tre provvedimenti giudiziari.

© Riproduzione riservata