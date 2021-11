Palermo, inciampa sul marciapiede dissestato e muore: tragedia al Villaggio Santa Rosalia

Incredibile tragedia al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Salvatore Zancla di 79 anni, è morto pare inciampando in uno dei tanti marciapiedi disastrati della città. Indaga la polizia. L'incidente è avvenuto all'incirca alle 17: con l'anziano c'era la moglie, in via Gustavo Roccella, di fronte la scuola Montegrappa, e stavano passeggiando insieme, quando hanno perso l'equilibrio inciampando. L'uomo è rovinosamente caduto per terra sbattendo la testa, e anche la moglie è rimasta ferita.

“Stavano camminando insieme e sono inciampati cadendo contemporaneamente”, ha raccontato il consigliere della IV Circoscrizione Mirko Dentici. “La signora è stata soccorso da una ambulanza fra l’altro in evidente stato di shock. In quella zona il marciapiede è in condizioni pietose da anni e manca anche l'illuminazione. Tutte cose che denuncio da anni".

Sul posto c'è la polizia municipale e si attende l’arrivo del medico legale. Le indagini dovranno verificare se la morte è dovuta alla caduta, come afferma Dentici, o se l’uomo si è accasciato dopo un malore.

© Riproduzione riservata