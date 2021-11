Terza dose agli over 40: a Palermo più di 400 persone questa mattina alla fiera

Oltre 400 palermitani over 40 alla fiera del Mediterraneo stamattina per ricevere la terza dose del vaccino. Una buona affluenza nel primo giorno di somministrazioni dedicate alla categoria 40-59 anni.

"Ci riteniamo soddisfatti, abbiamo riscontrato un'ottima risposta dai cittadini - commenta il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa -. Ma ciò che ci fa particolarmente felici è notare un incremento anche di chi viene alla Fiera del Mediterraneo per ricevere la prima dose".

Costa ricorda che non occorre la prenotazione per la dose “booster”, così come non è necessario sottoporsi al test sierologico prima della somministrazione.

Non tutti, però, almeno per il momento hanno diritto alla terza dose. Il requisito fondamentale, infatti, è che siano trascorsi almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione.

Chi ha ricevuto l’unica dose Johnson & Johnson, se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età può recarsi in un punto vaccinale e ricevere il vaccino Pfizer o Moderna.

Per ricevere la terza dose in Sicilia basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi ma chi vuole può comunque procedere alla prenotazione attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it. Il sistema informatico predisposto dalla Struttura commissariale nazionale, gestito da Poste Italiane, automaticamente permetterà la prenotazione a chi ha i requisiti per farla.

Chi vuole può prenotare anche telefonicamente chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.

