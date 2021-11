Palermo, una buca all'improvviso in mezzo a corso Pisani: traffico in tilt

Una buca all'improvviso, in corso Pisani, una delle strade più trafficate di Palermo. L'allarme è scattato questa mattina, quando nel bel mezzo della sede stradale (a doppio senso di circolazione), è spuntato un vero e proprio "buco", non larghissimo ma che si è fatto immediatamente notare, non molto distante dall'ufficio postale della zona.

Gli automobilisti a quel punto hanno chiamato i vigili urbani, con due pattuglie della polizia municipale e due volanti che hanno di fatto "transennato" la zona, impedendo per circa 2 ore la circolazione, con la strada poi riaperta con un restringimento nel pomeriggio.

La situazione è ancora tutta da definire, con i tecnici che stanno facendo delle rilevazioni per capire quale sia il problema. I disagi per il traffico, soprattutto questa mattina, sono stati pesanti, con le auto che hanno dovuto transitare in strade alternative, come via Carmelo Onorato, che si sono inevitabilmente riempite.

