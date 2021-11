Casteldaccia, muore barman di 35 anni: lo strazio di amici e conoscenti. Aveva lavorato anche a Bagheria

Bagheria e Casteldaccia sconvolte per la morte del noto barman Rosario Scibilia. Era conosciuto anche a Santa Flavia e ad Aspra, perchè aveva lavorato in diversi locali. Il 35enne, originario di Casteldaccia, era malato da tempo.

Su Facebook, tante persone, amici e conoscenti, stanno esprimendo il proprio cordoglio, pubblicando anche diverse foto di Rosario. "Ogni volta che mi vedevi era una festa, sempre con il tuo solito sorriso. Che la terra ti sia lieve Rosario Scibilia", scrive su Facebook Manfredi Di Giorgio e ancora posta Fabrizio Grosso: "Roo non era il momento di andartene ..sarai sempre nei nostri cuori. R.I.P" .

"Senza parole, solo dolore immenso….. Ancora non ci posso credere… Rosario Scibilia ti porteremo sempre nel cuore. Sono sicura che in questo momento starai preparando i tuoi meravigliosi cocktail. Non dimenticherò mai tutte le feste passate insieme, con la tua allegria che colorava sempre le nostre giornate e quei pranzi interminabili!!! La terra oggi piange, ma lassù tu starai facendo una festa pazzesca…..!!!!!

Ti voglio tanto bene Roy", scrive un'amica. E ancora: "Ho appreso solo sta notte questa tragica notizia - scrive Attilio -. Mi dispiace tantissimo fratellone. Mancherai tantissimo ….Come mancherai a tutti x il tuo carattere splendido, e la tua simpatia innata … Fai buon viaggio amico mio. Che la terra ti sia lieve".

Giuseppe Canzone esprime vicinanza alla famiglia: "Rosario Scibilia, istrionico, geniale, sempre sorridente e disponibile, un ragazzo stracolmo di vita, che si è dovuto arrendere a questo insopportabile cancro. Prego per lui e per sua mamma Mimma Clemente , suo fratello Raffaele Ursula Scibilia , e tutta la famiglia Clemente, perché trovino la forza di affrontare questo dolore immane. Riposa Rosa'".

Straziante, poi il post della fidanzata: “Ed adesso amore mio? Adesso cosa faccio? Te ne sei andato con tutti i nostri sogni, con tutti i nostri piani, con tutti i nostri progetti. Adesso cosa faccio? Gli ultimi mesi sono stati duri per noi, tra altri e bassi, ma no che mi lasci così. Amor mio questo vuoto? Come nell’ultimo messaggio TI AMO DA MORIRE! A chi ci hai lasciati? Abbi cura di noi. Dacci la forza per poter vivere senza di te.…Amore mio Buon viaggio e riposa in pace”.

