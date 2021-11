Abbandono di rifiuti pericolosi, multe e denunce a Termini Imerese e Bolognetta

Due fratelli sono stati denunciati per il trasporto di rifiuti anche pericolosi a bordo di un autocarro a Termini Imerese. Il mezzo è stato sequestrato. Un altro palermitano è stato bloccato a Bolognetta con delle batterie esauste. L’uomo era fermo nel ciglio della strada e secondo quanto accertato dai militari stava cercando di buttare i rifiuti classificati come pericolosi.

Questi controlli sono stati intensificati anche nel capoluogo per contrastare la formazione di discariche. In via Mattei a Palermo è stato multato un palermitano che abbandonava una grossa quantità di rifiuti.

