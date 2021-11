Termini Imerese, il Comune avvia il censimento dei danni da maltempo

Il Comune di Termini Imerese ha avviato il censimento dei danni provocati al patrimonio privato dal nubifragio di martedì scorso.

Sul sito https://www.comuneterminiimerese.pa.it/it/news/evento-meteo-idro eologico-del-16-11-2021-censimento-danni sono disponibili i modelli che serviranno serviranno per la rilevazione dei beni immobili e mobili, veicoli, imprese agricole nonché attività industriali, artigianali e commerciali. Gli interessati dovranno allegare un’adeguata documentazione fotografica: successivamente gli uffici competenti potranno effettuare i controlli e sopralluoghi per verificare la reale consistenza dei danni.

«Le schede di segnalazione dei danni, procurati dagli eventi del 16 e 8 novembre, sono uno strumento necessario per l’accertamento e consentire l’accesso ad un eventuale rimborso a seguito dell’evento alluvionale - afferma il sindaco Maria Terranova - I fondi saranno subordinati all’effettivo stanziamento di idonei finanziamenti statali o regionali». Le maggiori criticità si sono riscontrate nella zona bassa della città e, in particolare, in prossimità dell’area del torrente Barratina vicino il campo sportivo Crisone; in via Libertà ha ceduto un tratto del paramento murario del camminamento pedonale, e in diverse contrade molte abitazioni sono rimaste isolate. La giunta ha richiesto la dichiarazione dello stato di calamità naturale al presidente della Regione.

