Coronavirus, bambini e maestra positivi in una classe di una scuola elementare ad Altofonte

Bambini positivi al Covid in una classe della scuola elementare dell’istituto comprensivo Emanuele Armaforte, ad Altofonte e così scatta la preoccupazione tra i residenti. Fino ad ora si tratta di tre bambini e di una maestra ma si attende l'esito di ulteriori tamponi che vanno eseguiti a distanza di giorni dalla scoperta dei primi casi. Ad annunciare le positività che coinvolgono i piccoli è stato lo stesso sindaco, Angela De Luca, che, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, ha voluto spiegare la situazione attuale.

"Non sono mai contenta di fare post sul Covid - ha ammesso la De Luca -, anche perché i telegiornali ci aggiornano quotidianamente e come avete potuto ascoltare, da vari giorni si parla di un nuovo aumento dei contagi. Purtroppo Altofonte non è immune da ciò e - continua - speravo che i casi locali restassero ridotti e di non dover comunicare notizie sconfortanti".

"Purtroppo - prosegue il sindaco di Altofonte - alcuni casi presenti in una classe dell'istituto scolastico rendono obbligatorio comunicare lo stato dei fatti. Una classe elementare è stata posta in isolamento perché vi sono vari positivi e da domani (oggi, ndr) per questi bambini si attiverà la Dad". Il primo cittadino ha inoltre voluto ricordare il numero totale degli attuali positivi nel comune. Sono "16 persone di cui una ospedalizzata. Occorre ricordare che le precauzioni non sono mai troppe ed è indispensabile, oltre che obbligatorio, tenere la mascherina nei locali chiusi, buona prassi usarla anche all'esterno".

Il sindaco, alla fine del post, si rivolge a chi ha i propri figli positivi al Covid: "Il mio pensiero va alle famiglie che si trovano in isolamento e che devono affrontare questo lungo periodo a casa, non scoraggiatevi e - conclude - non sentitevi soli".

