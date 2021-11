Cade col monopattino e finisce in ospedale a Palermo, caccia ad un pirata della strada

Ancora un incidente a Palermo con un monopattino coinvolto, stavolta c'è di mezzo anche un pirata della strada. Un altro, dopo la ragazza travolta all'uscita da una festa e ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Lo scontro è avvenuto questa mattina all’altezza tra via Paternostro e via Principe Villafranca, in pieno centro città.

Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, sembra che il monopattino e l'auto stessero procedendo e verso via Principe Villafranca e avessero girato contemporaneamente in via Paternostro.

A quel punto non è certo se l’auto abbia colpito il monopattino o se il conducente del mezzo abbia perso l'equilibrio, certo è che quest'ultimo è rovinosamente caduto per terra e abbia sbattuto la testa, lasciando anche una macchia di sangue sull'asfalto. Il conducente dell'auto non si è fermato. La dinamica è da ricostruire ancora con certezza ed è per questo che sono stati effettuati i rilievi del caso. Indagini da parte dei vigili urbani e della polizia. L'uomo, trasportato in pronto soccorso, non è in pericolo di vita.

© Riproduzione riservata