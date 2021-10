Palermo, pirata sul monopattino lo travolge: gravissimo un giovane

Una tranquilla passeggiata serale sul suo scooter a Palermo si trasforma in un dramma. Dopo un violento scontro con un giovane su un monopattino che arrivava in controsenso, Davide I., 24 anni, è ricoverato in prognosi riservata per un trauma gravissimo nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico.

Chi lo ha investito, come racconta Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola, è poi fuggito approfittando della confusione, dei passanti che aiutavano il ragazzo.

La famiglia, assistita dall’avvocato Saverio Marco Aloisio, ha presentato una denuncia per rintracciare il fuggitivo.

Secondo le testimonianze, il ventiquattrenne stava percorrendo la via Re Federico in direzione Corso Finocchiaro Aprile. Il monopattino sarebbe spuntato dal nulla, in senso vietato, travolgendo Davide che era finito a terra. Il giovane è in gravissime condizioni, arrivato in ospedale in codice rosso ed è rimasto incosciente durante tutti gli esami diagnostici.

