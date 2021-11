L'omicidio dell'ex tassista a Partinico, s'indaga sulle frequentazioni

I carabinieri stanno seguendo una ben precisa pista per l’omicidio di Leonardo Lauriano, l’ottantottenne ucciso venerdì scorso nel garage di casa sua in via Marconi a Partinico con ben 59 coltellate al collo e al torace. Con il passare delle ore si va consolidando la pista dell’omicidio maturato per acredini personali. Gli inquirenti stanno infatti lavorando con costanza, provando a ricostruire ogni singolo rapporto che l’uomo intratteneva specie negli ultimi anni. Si prova a scavare nella sfera molto privata e intima dell’anziano, non senza difficoltà dal momento che sino ad oggi le persone sentite in caserma hanno riferito di fatti non circostanziati, spesso disorganici tra loro e che sino a questo momento non hanno comunque portato a dei riscontri effettivi.

