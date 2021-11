Acqua torbida e guasti, nei guai la zona Nord di Palermo e 10 comuni

Ancora disagi nell'erogazione idrica per la zona Nord di Palermo e diversi comuni della provincia. A causa del permanere delle condizioni di elevata torbidità delle acque prelevate, il potabilizzatore Cicala di Partinico non è stato rimesso in funzione, rende noto l'Amap. A tale criticità si sono aggiunti i numerosi guasti causati dai fulmini delle ultime ore alle linee elettriche di media e alta tensione gestite da Enel, che ha quindi interrotto l'alimentazione dell'impianto di pompaggio di Casteldaccia (che garantisce circa il 30% dell’approvvigionamento idrico di Palermo) e di altri impianti minori in territorio di Altavilla Milicia.

La concomitanza dei due problemi determina quindi gravi cali di pressione, fino all'interruzione totale, in diverse aree e quartieri della città di Palermo e dei comuni della provincia, sia verso Trapani sia verso Messina. In particolare, per la città di Palermo, i cali di pressione potranno interessare l'intera zona nord della città, nonché i distretti pedemontani di Villagrazia, Boccadifalco bassa, Rocca, Borgo Nuovo, Uditore, Perpignano alta, Cruillas.

Per quanto riguarda la provincia, i problemi interessano e certamente interesseranno domani i comuni della fascia nord-occidentale (Balestrate, Trappeto, Terrasini, Carini, Capaci e Isola delle Femmine) e della zona sud della provincia (Baucina, Ciminna, Ventimiglia di Sicilia). Inoltre, se nelle prossime ore non verranno risolti i problemi della rete elettrica provinciale si potranno verificare disservizi anche nei comuni della fascia costiera orientale (Bagheria, Villabate e Ficarazzi). I tecnici dell'azienda stanno monitorando costantemente entrambe le problematiche, anche con i necessari contatti con l'Enel.

© Riproduzione riservata