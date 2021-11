Palermo, blackout di oltre 6 ore nella zona di via Oreto: scuole chiuse e disagi

Disagi in tutta la zona Oreto a Palermo. A causa di un guasto elettrico, l’intero quartiere è rimasto senza luce per più di 6 ore. Un danno alla rete - causato probabilmente dalla pioggia - ha messo sotto scacco un intero quartiere ed è stato risolto solo poco dopo le 9 del mattino.

Il blackout è scattato nel cuore della notte, poco prima delle 3. Pochi disagi in un primo momento, poi però l'amaro risveglio per molti residenti della zona. Difficoltà nella conservazione degli alimenti, niente luce per le prime faccende domestiche e per le prime necessità mattutine.

Ma non solo. Disagi anche nelle scuole della zona, come l’Oberdan e Largo Ercole; a causa della mancanza di elettricità gli istituti sono rimasti parzialmente chiusi, invitando gli studenti a tornare a casa.

Protesta anche da parte dei commercianti, molti dei quali hanno dovuto ritardare l'apertura e che raccontano di un altro blackout successo appena due giorni fa, anche se più breve.

© Riproduzione riservata