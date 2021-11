Incidente a Palermo, tre persone ferite e traffico in tilt in viale Regione Siciliana

Ancora incidenti a Palermo tra ieri sera e oggi, con tre feriti, di cui due ricoverati in ospedale in gravi condizioni. Traffico in tilt in viale Regione Siciliana questo pomeriggio a causa di un sinistro sul ponte di Corso Calatafimi, all'altezza della linea 4. Una macchina è finita sul marciapiede ed è rimasta lì in attesa dell'intervento di un carro attrezzi. L'autista è rimasto lievemente ferito, ma le sue condizioni non sono assolutamente gravi.

Anche il tram, dunque, ha avuto dei forti disagi, uniti anche a quelli per il maltempo. Lunghe code e incolonnamenti lungo via Pollaci e viale Regione Siciliana e anche nella zona di piazza Indipendenza.

Altro incidente è avvenuto ieri sera all’incrocio tra via Bernini e viale Regione Siciliana, che ha visto coinvolti due giovani, a bordo di una Kawasaki. Un diciannovenne e una diciottenne sono stati trasportati a Villa Sofia e al Civico, con il primo, alla guida della due ruote, ricoverato in prognosi riservata. Sui due sinistri indaga il personale dell'infortunistica della polizia municipale.

