Lavori Amap: niente acqua in due zone di Palermo e in alcune vie di Bagheria e Santa Flavia

Domani (8 novembre) niente acqua in due quartieri di Palermo, in alcune strade di Bagheria e a Santa Flavia.

Le difficoltà nell'erogazione idrica in città sono legate ad alcuni lavori di manutenzione della rete di adduzione. E così fino alle 16 (salvo imprevisti) verrà interrotto l’approvvigionamento idrico a Passo di Rigano e nella zona di via Perpignano (a monte di Viale Regione Siciliana).

"L’erogazione idrica - avverte l'Amap in una nota - verrà ripristinata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive".

Tecnici dell'Amap al lavoro anche a Bagheria e Santa Flavia dove è in corso un progetto complessivo di ripristino di opere e impianti vetusti. In questo caso il cantiere sarà aperto per due giorni: sia lunedì che martedì (9 novembre). In particolare l'intervento di manutenzione straordinaria riguarda il serbatoio Collegio Romano.

Dalle 14 di lunedì alle 18 di martedì rubinetti a secco a Santa Flavia (comprese le frazioni di Sant'Elia, Solanto, Campofranco e Fondachello) e nelle seguenti zone di Bagheria: Indro Montanelli, Ranteria, contrada Vallone, De Spuches, Papa Giovanni XXIII e Caravella.

"Una volta terminato l'intervento - spiegano dall'azienda acquedotto di Palermo -, l'erogazione si regolarizzerà nelle successive 24 ore, secondo le turnazioni già previste".