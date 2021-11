Un anziano trovato morto a Partinico con ferite da taglio alla gola

Trovato a Partinico il cadavere di un anziano di 88 anni. I carabinieri sono sul posto, stanno interrogando i vicini per accertare le cause della morte.

Leonardo Lauriano è stato trovato morto nel garage di casa, in via Marconi, con ferite da taglio. Sembra che fosse riverso a terra vicino alla sua auto, una Fiat Punto Grigia, con gli occhiali a terra poco vicino. E' stato notato da alcuni passanti che hanno dato l'allarme. Sul posto anche gli operatori del 118 che ne hanno accertato il decesso. I carabinieri hanno transennato l'intera arteria, che si trova nei pressi di piazzetta del Progresso, per effettuare i rilievi. Lauriano viveva con la moglie, sua coetanea. Si indaga per omicidio. Sembra che sia stato ucciso con un netto taglio alla gola.

