La strage di Casteldaccia, c’è una legge per assumere i familiari delle vittime

C’è una legge nazionale che potrebbe essere utilizzata per dare un lavoro agli orfani o ai familiari più stretti dei cinque operai che hanno perso la vita nel dramma di Casteldaccia. E per la Sicilia non sarebbe una prima assoluta, visto che era già stata applicata ben 16 anni fa con un intervento ad hoc della Regione per venire incontro alle esigenze dei parenti di un’altra strage sul lavoro – praticamente una disgrazia fotocopia di quella di quattro giorni fa – che si era verificata nell’impianto comunale per la gestione e la depurazione dei reflui urbani di Mineo, in provincia di Catania, dove erano morte sei persone. La norma concede la possibilità di assumere il figlio o il coniuge superstite equiparando di fatto la situazione di chi ha patito un infortunio letale sul lavoro a quella delle vittime di mafia o di terrorismo.

Un mese fa il giudice ha imposto all’Asp di Ragusa di immettere in servizio per chiamata diretta il figlio di un uomo scomparso in seguito a un incidente sul lavoro mentre all’epoca era era stata l’allora Asl 7, sempre di Ragusa, a dare il via all’iter che si concluse con l’immissione in servizio della vedova e della figlia di due operai che erano deceduti mentre pulivano la vasca del depuratore, proprio a Mineo.