Palermo, noleggiava auto e le rivendeva: un arresto, sequestrate 52 macchine di lusso

Truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio e falso in atto pubblico: sono le accuse che hanno portato all'arresto del 27enne palermitano, Alessio Spiaggia, titolare di una società di vendita auto a San Cipirello.

Dalle indagini della guardia di finanza è emerso che l’indagato, attraverso alcune società di mediazione a lui intestate, noleggiava auto di grossa cilindrata da società situate presso i principali aeroporti dell’Isola e in grandi città come Palermo, Catania, Napoli, Roma e Torino. Le auto, attraverso una serie di atti di vendita falsi, venivano reimmatricolate attraverso un’agenzia di disbrigo pratiche a

Misilmeri a nome dell’indagato o delle due società a lui riconducibili, e poi rivendute a concessionarie gestite da soggetti terzi. Questi ultimi erano completamente ignari di quanto accadeva. Spiaggia pagava solo le prime rate del noleggio ma introitava cospicui guadagni che derivavano dalla differenza tra il costo del noleggio e il ricavo della successiva rivendita dell’auto di lusso a prezzo di mercato.

I passaggi di proprietà contestati sono 52. Il gip del Tribunale di Palermo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo ed inoltre per il reato di autoriciclaggio, quantificato in oltre 820 mila euro, è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie fino alla concorrenza del valore del profitto illecito.

È stata inoltre sequestrata la società intestata all’indagato e utilizzata per compiere i falsi passaggi di proprietà e anche 52 veicoli, tra cui una Maserati Levante e diverse Audi, rivenduti presso i concessionari acquirenti in buona fede a cui sono stati lasciati in giudiziale custodia.

