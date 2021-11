Palermo, furti al cimitero di Sant'Orsola: rubati vasi e calici in ottone

I parenti si stanno recando al cimitero di Sant'Orsoloa per ripulire e mettere a lucido le coperture in marmo delle tombe dei loro cari, ma in tanti hanno avuto la sgradita sorpresa di trovarli privati dei calici in ottone dove ripongono i fiori. "Passi, quando si tratta di sporadiche segnalazioni, ma in questi giorni stanno diventando davvero tante. E molti parenti non si sono ancora recati al cimitero", denuncia Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo. "Sembrerebbe che durante questi mesi, quando a causa della le visite dei parenti alle tombe dei loro cari si sono rarefatte, i predatori di metalli abbiamo fatto razzie dei portafiori di ottone".

«Invitiamo i cittadini che hanno trovato o trovano la tomba depredata di segnalarlo con tempestività presso gli uffici della direzione del cimitero. Contestualmente invitiamo l’Ente Camposanto S. Spirito ad effettuare una ricognizione per fare il punto sulla entità dei furti ” conclude Vizzini.

