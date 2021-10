Palermo Pride, corteo in centro: "Quest'anno niente politici"

Per le strade del capoluogo siciliano il Palermo Pride che ha come titolo "Fascisti tremate, le streghe sono tornate". Corteo dal Foro Italico a piazza San Francesco di Paola. Al termine, la consegna del Palermo Pride Award al gruppo "La Rappresentante di Lista" e infine il party vero e proprio in compagnia di Lady Greg con il suo drag show e musica.

"Questa è la Palermo dei diritti che si rivolge all'Italia dei diritti negati - ha commentato il sindaco Leoluca Orlando. La bocciatura al Senato del ddl Zan è un atto eversivo che viola i principi della nostra Costituzione. Il Parlamento ha scritto una pagina nera della vita del nostro paese che fa fare un salto indietro rispetto ad un cammino che la città di Palermo, invece, continua. E la partecipazione di tanti cittadini in questa iniziativa è il segno di una città che lotta e sempre continuerà a farlo per il rispetto di tutti i diritti".

E proprio alla luce del voto di mercoledì in Senato sul ddl Zan, il coordinamento Palermo Pride ha ritenuto "inopportuna qualunque presenza istituzionale dietro lo striscione" in testa al corteo.

"Avendo appurato che nella tutela dei nostri diritti noi siamo sole e soli, mai come quest'anno è utile e necessario che lo striscione di apertura del corteo sia presidiato esclusivamente dal movimento Lgbtqia+", spiega un comunicato del coordinamento, che aggiunge: "La presenza e la partecipazione al corteo da parte di chiunque abbia un ruolo istituzionale sono come sempre ben accolte".

© Riproduzione riservata