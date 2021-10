Consegnava la droga a domicilio, un arresto a Palermo

La polizia di Stato ha arrestato un giovane di 19 della Zisa che, secondo l’accusa, consegnava a Palermo la cocaina a domicilio. Il giovane era a bordo di uno scooter insieme ad altro ragazzo che non indossava il casco. Per questo motivo due agenti delle Nibbio li hanno fermati.

Nel corso del controllo nel marsupio sono stati trovati 23 dosi di cocaina e due cellulari. E’ stato lo stesso giovane a confermare che i telefoni servivano per le consegne a domicilio della droga e che la cocaina era stata acquistata a Palermo per lo spaccio. Nei cellulari c’erano diverse chat con frasi pio o meno in codice che si riferivano alle quantità richieste. La droga e lo scooter sono stati sequestrati, il motociclista è stato arrestati. Indagini sono in corso per risalire alla provenienza e a quanti si servivano del rider della droga.

© Riproduzione riservata