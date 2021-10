La notte diventa di nuovo piccola, il ritorno della Ztl serale a Palermo

Siamo vicinissimi all'estensione della zona a traffico limitato anche nelle ore notturne del fine settimana. Dopo la sospensione per la pandemia, non era mai stata riattivata a differenza di quella diurna sospesa due volte e ora pienamente operativa. Anzi, col potenziamento dei varchi di accesso che prima erano solamente 5 e ora sono diventati 31, le verifiche su chi abbia o meno diritto a transitare perché munito di pass, è diventata stringente e molto più efficace. Prove sono le contravvenzioni che si sono impennate proprio dall’indomani in cui l’area del centro storico è stata «sigillata».

L'assessore alla Mobilità, Giusto Catania, ha chiesto agli uffici di verificare quale sia l'effettiva pressione del traffico nelle ore serali che sarebbe sostanzialmente tornata ai livelli pre-pandemia a causa del fatto che per le attività di intrattenimento sono cadute quasi tutte le limitazioni.

Nelle intenzioni dell'amministrazione c'è la volontà di riattivare il divieto già la sera di venerdì 5 novembre.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un ampio servizio di Giancarlo Macaluso

© Riproduzione riservata