Harrison Ford smarrisce la carta di credito a Mondello ma un cittadino la trova e la consegna alla polizia

Harrison Ford perde la carta di credito a Mondello ma un cittadino la trova e la consegna alla polizia.

Insomma una disavventura a lieto fine, ieri pomeriggio, per la star di Holliwood in questi giorni a Palermo per girare alcune scene del suo ultimo film. L’attore americano, ieri pomeriggio, aveva scelto proprio Mondello per alcune ore di relax durante la quale ha smarrito la carta di credito.

Nel corso del pomeriggio, però, un cittadino si è presentato al commissariato di polizia di zona per consegnare agli agenti il documento trovato per strada. Nel giro di alcuni minuti, dopo alcuni controlli, la sorpresa: già perché i poliziotti sono riusciti a risalire alle generalità dell’intestatario della carta: proprio Harrison Ford.

In pochi minuti i poliziotti, con il commissario Manfredi Borsellino, sono riusciti a scovare Indiana Jones in un locale dove l’attore si era recato. L’attore ha sorriso ai poliziotti e si è fatto fotografare insieme a loro.

