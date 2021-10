Green pass per ferie, permessi sindacali e malattia: protesta all'Amat di Palermo

Acque agitate sul fronte no vax all'Amat di Palermo. Nei giorni scorsi alcuni lavoratori avevano scritto all'azienda che si occupa del trasporto urbano, adesso è il presidente Michele Cimino che si fa sentire.

Nella sua lettera il numero uno di via Roccazzo avverte i lavoratori che "le assenze di qualsiasi genere (ad esempio ferie, permessi per legge 104, permessi sindacali e malattia) potranno considerarsi giustificate solo in presenza di green pass". Ma anche chi lavora in smart working dovrà informare del possesso del documento verde.

La lettera di Cimino fa seguito a un documento, firmato da un "Comitato no vax", recapitato pochi giorni fa via mail. Documento praticamente anonimo, senza nomi e cognomi e al quale è arrivata adesso la dura risposta dell'azienda: "Tutti i dipendenti Amat sprovvisti di green pass devono darne comunicazione scritta, con preavviso di almeno 48 ore alla propria direzione risorse umane ed alla segreteria generale". E c'è di più, perché per le assenze ingiustificate saranno applicate sanzioni.

Una situazione, quella dell'Amat, che stride con le rassicurazioni arrivate nei giorni scorsi da Palazzo delle Aquile da dove si gettava acqua sul fuoco sui possibili disagi derivanti dall'obbligo di presentazione del green pass per lavorare (introdotto a partire dal 15 ottobre a livello nazionale). Ed è certo che nelle prossime ore non si farà attendere la replica di sindacati e lavoratori.

