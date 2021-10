La Cgil oggi tiene le sedi della Sicilia aperte: verranno presidiate

Tutte le sedi della Cgil in Sicilia oggi saranno aperte e presidiate, a partire dalla sede regionale di via Bernabei 22, in segno di condanna agli attacchi di queste ore da parte di manifestanti no-vax, no green-pass-2 e di Forza Nuova. «Auspichiamo una reazione di tutte le forze democratiche», dice il segretario della Cgil Sicilia, Alfio Mannino, che invoca un «no» deciso a quella che definisce «aggressione di stampo fascista che è andata in scena contro la nostra sede nazionale. In ballo ci sono le libertà democratiche e i diritti sanciti dalla nostra Costituzione - aggiunge - da quella di opinione a quello alla salute e quanto sta accadendo desta allarme, va condannato e obbliga a un serrate le fila di tutte le forze democratiche».

