Terrasini, si stacca l'intonaco e ferisce due studenti all'uscita dalla scuola

Alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dal solaio al piano terra del plesso che ospita la scuola media dell’istituto comprensivo Papa Giovanni XXIII di viale Consiglio a Terrasini. I calcinacci hanno colpito due alunni di 11 anni che stavano uscendo. Entrambi sono rimasti feriti ma senza gravi conseguenze: uno più lievemente con un’escoriazione al naso ed un altro invece è stato colpito alla testa: gli hanno dato tre punti di sutura. Entrambi gli studenti sono stati medicati all’ospedale Civico di Partinico.

Sono intervenuti i tecnici comunali e i vigili del fuoco del distaccamento di Partinico per verificare l’agibilità dell’immobile. Nell’edificio erano stati realizzati lavori di manutenzione lo scorso anno e, a luglio scorso erano stati fatti i sondaggi statici dei solai per riaprire la scuola in sicurezza. I carabinieri hanno fatto transennare tutta l’area e disposto la chiusura delle aule che si affacciano sul corridoio interessato dal crollo. Dal primo sopralluogo non sono emerse criticità per l'edificio, non sono state riscontrate lesioni o infiltrazioni d'acqua. Disposte nuove verifiche.

