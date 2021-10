Niente distanziamento e clienti senza mascherina, multa a un locale in via Lanza di Scalea

Niente distanziamento e clienti senza mascherina. Sono le violazioni contestate a un locale di via Lanza di Sclaea, a Palermo. Il proprietario è stato denunciato e multato per il mancato rispetto delle norme anticovid: gli accertamenti sono avvenuti nel corso di controlli congiunti da parte dei carabinieri della stazione San Filippo Neri e degli agenti della polizia municipale.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine nel locale di via Lanza di Scalea, al momento dei controlli, sono stati trovati decine di avventori che non rispettavano il distanziamento imposto dalle norme per la limitazione dei contagi da coronavirus e soprattutto non indossavano la mascherina. In corso una serata con musica alla presenza di due dj alla consolle.

Fra l'altro è stato accertato che la festa sarebbe stata organizzata senza alcuna autorizzazione. Al proprietario del locale è stata comminata una contravvenzione da 900 euro, oltre alla denuncia ed è scattato il sequestro amministrativo per 5 giorni per 10 apparecchi musicali, casse, consolle e mixer.

