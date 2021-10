Ruota panoramica al Politeama, traffico rivoluzionato in centro a Palermo: le vie coinvolte

Traffico rivoluzionato nel centro di Palermo per la ruota panoramica realizzata a piazza Castelnuovo. La struttura entrerà in funzione a partire da oggi, l'ufficio Mobilità urbana del Comune ha previsto una serie di modifiche alla viabilità per evitare ingorghi per via della inevitabile maggiore concentrazione di auto in tutta la zona.

Ieri infatti è stata firmata l'ordinanza, in vigore da oggi a sabato 9, che limita la circolazione delle auto in via Isidoro La Lumia e in via Giovanni Di Giovanni.

Il provvedimento prevede la sospensione del traffico e il divieto di sosta nell'intero tratto di via La Lumia compreso tra la via Turati (esclusa) e la via Ricasoli (esclusa). La circolazione sarà sempre consentita lungo gli assi perpendicolari alla via La Lumia. Inoltre, in via Di Giovanni, tra via La Lumia e via Puglisi Bertolino, istituiti inversione del senso unico di marcia, con obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Puglisi Bertolino, e divieto di sosta sul lato sinistro nel senso di marcia.

I divieti di sosta e la chiusura al transito sono in vigore dalle 18 alle 00.30.

