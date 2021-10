Palermo, sequestrati 40 chili di pane e biscotti ai venditori abusivi

Sequestrati a venditori abusivi di strada, a Palermo, 40 chili di pane e biscotti in cattivo stato di conservazione. Ad effettuare gli interventi la guardia di finanza, «nell’ambito del dispositivo di controllo economico del territorio - si legge in un comunicato - disposto dal Comando provinciale». I finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, durante il servizio di Pubblica Utilità-117, hanno sequestrato prodotti commercializzati per strada in corso Calatafimi, in via Francesco Paolo Perez, in corso Tukory e in via Filippo Cordova.

In particolare, continuano le Fiamme Gialle, «i soggetti esercenti il commercio abusivo, privi di qualsiasi autorizzazione amministrativa e sanitaria, esponevano per la vendita su diversi banchetti pane e biscotti privi di involucri protettivi ed esposti alla polvere». Da qui il sequestro dei prodotti alimentari e la segnalazione all’autorità giudiziaria dei venditori abusivi, per violazione delle norme sulla sicurezza igienico-sanitaria (artt. 5 lett. b e 6 della Legge 283/62).

I prodotti sequestrati sono stati devoluti in beneficenza a un ente del settore zootecnico, che si occupa della cura degli animali.

Nella nota la guardia di finanza spiega che «continua incessante l’azione di controllo economico del territorio da parte delle Fiamme Gialle in tutta la provincia palermitana, al fine di garantire la legalità nelle fasi del commercio ambulante, soprattutto di generi alimentari, con lo scopo di tutelare la salute dei consumatori e nel contempo salvaguardare i venditori provvisti delle prescritte autorizzazioni che operano in maniera lecita».

