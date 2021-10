Furgone contro utilitaria sull'A29 a Palermo all'altezza di Leroy Merlin, un ferito

Incidente stradale questa mattina a Palermo, sull'A29 in direzione del capoluogo, all'altezza del centro commerciale Leroy Merlin. Un furgone di una ditta di surgelati, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'utilitaria e nell'impatto è rimasto ferito il conducente dell'auto.

L'uomo ha ricevuto le cure dai sanitari del 118 giunto sul posto. Si sono create inevitabili code con mezzi incolonnati lungo la corsia autostradale. La polizia stradale e il personale dell'Anas sono stati impegnati nel ripristino della viabilità e della sicurezza.

