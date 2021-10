Partinico, dirigente si dimette e il Comune rischia la paralisi

«Valuteremo quel che sarà necessario fare, la decisione ha colto di sorpresa anche noi». Sono le parole del commissario straordinario prefettizio del Comune di Partinico, Concetta Caruso, alla notizia delle dimissioni volontarie di uno dei vertici apicali del municipio, il responsabile del settore dei Servizi finanziari dell’ente, Giuseppe Misuraca. Ufficialmente ha depositato le sue dimissioni volontarie, con un preavviso di 60 giorni così come recita il contratto collettivo nazionale di lavoro. Il suo ultimo giorno di lavoro sarà dunque il 30 novembre. Una notizia clamorosa che filtra dal palazzo di città e che però rischia di mettere in seria difficoltà l’ente, dal momento che Misuraca sembrerebbe essere l’unico in organico in grado di poter ricoprire per i titoli posseduti il ruolo di responsabile del Settore economico-finanziario, oltretutto in un ente che è ancora formalmente in dissesto finanziario e che ha dimostrato fortissime difficoltà nell’incassare i tributi.

