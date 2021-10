Palermo, denunciò il pizzo: ora riceve lettere con croci e minacce di morte

Quattro croci, in sequenza, disegnate su un foglio bianco recapitato via posta all’indirizzo che nessuno dovrebbe conoscere. Perché, ed è la terza casa cambiata in fretta e furia negli ultimi quattro anni, Giuseppe Balsamo, 51 anni, il commerciante del quartiere palermitano della Noce che ha denunciato le richieste di pizzo in un quartiere dove la mafia e l’omertà regnavano sovrane, è diventato un facile bersaglio mobile assieme a tutta la sua famiglia: lui, la moglie e le due figlie piccole. Quattro, appunto, come quelle annunciate condanne a morte segnate sull’ultima lettera ricevuta alla fine della scorsa settimana.

La vicenda è raccontata in modo approfondito nell'articolo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia in edicola.

