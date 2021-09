Incendio all'interno di un ristorante a Palermo, forse un cortocircuito

Sarebbe stato un cortocircuito a far divampare un incendio, alle prime ore del mattino, all'interno del ristorante "Forno e Cucina" in viale Strasburgo a Palermo. Per due ore i vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere le fiamme. Non è stato necessario evacuare il palazzo.

L’allarme è stato dato dai condomini che hanno notato la coltre di fumo uscire dal locale. Sono intervenuti anche gli agenti di polizia che indagano. Secondo una prima ricostruzione pare che la causa possa essere dovuto ad un cortocircuito partito o dalla cappa o dal quadro elettrico.

