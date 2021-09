Palermo, l'architetto che denunciò il pizzo alla Vucciria: in due saranno processati

Il giovane architetto denunciò il pizzo e in meno di 8 mesi si è arrivati al processo. Giustizia rapidissima questa volta nei confronti di due presunti estortori della Vucciria. Per Riccardo Meli e Orazio Di Maria (conosciuto anche come «Massimo») la procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato e poi gli imputati hanno scelto il rito abbreviato. La prima udienza è prevista il 2 novembre davanti al gup Giuliano Castiglia. I due vennero arrestati lo scorso 11 marzo grazie alla collaborazione del professionista e alle indagini condotte dalla guardia di finanza, coordinate dai pm della direzione distrettuale antimafia.

