Chiese foto e video hard a ragazzini, il prete di Caltavuturo ora vuole essere curato

Don Vincenzo Esposito, il prete di Caltavuturo, arrestato con l'accusa di induzione alla prostituzione minorile chiede di essere scarcerato e di essere trasferito in un centro che cura religiosi affetti da patologie come la sua. Per adesso resterà in cella a Spoleto.

L’avvocato del sacerdote, Renato Vazzana, ha già presentato l'istanza e su questa dovrà pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari. Una prima richiesta di scarcerazione è stata respinta, adesso c’è la nuova richiesta che però riguarda cure in una struttura specializzata.

Parroco di San Feliciano, una cittadina umbra, don Esposito secondo l'accusa avrebbe chiesto video e foto hard ad alcuni ragazzi siciliani, anche minorenni, in cambio di soldi e regali. La mamma di uno di loro, che avrebbe intascato parte dei soldi, è stata scarcerata su disposizione del tribunale del Riesame che le ha imposto il divieto di dimora a Termini Imerese dove vive il figlio.

© Riproduzione riservata