Plastic Free a Palermo per ripulire il Foro Italico

Stamattina 750 ragazzi hanno ripulito il Foro Italico nell'ambito dell'evento nazionale promosso da Plastic Free. "Esempio di amore per la città - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - Palermo ha risposto presente ad un momento di cittadinanza attiva e impegno civico molto importante che ha coinvolto varie città in Italia. Nonostante criticità e inciviltà questa presenza è la conferma che esiste una cittadinanza capace di riconoscere come bene comune Palermo e impegnarsi attivamente per averne cura. Ed è bellissimo che un messaggio così forte di amore per la città venga dai tanti giovani presenti". "Per questo - ha aggiunto Orlando - nell'ambito della manifestazione La Domenica Favorita, che promuove l'amore per la città bene comune in una dimensione di vivibilità e rispetto per l'ambiente, consegnerò ai volontari nel mese di ottobre la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo".

La giornata ambientalista ha visto i volontari bonificare una zona molto ampia. Sono stati riempiti 200 sacchi con plastica, 160 con vetro, 50 con carta e cartone. Inoltre sono stati raccolti diversi rifiuti ingombranti: 2 materassi, 9 copertoni, un seggiolino, coperte, ferro, teloni. Sono stati rimossi anche resti di carcasse di barche, cordame e legname. E persino una tavoletta del bagno.

