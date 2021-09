È morto per Covid il giornalista Germano Scargiali, esperto di vela: ha collaborato col Giornale di Sicilia

È venuto a mancare dopo una breve malattia il giornalista pubblicista Germano Scargiali. Laureato in Giurisprudenza e con un master gestionale conseguito all'Isida, Scargiali aveva 75 anni ed è rimasto vittima del Covid; si è spento in ospedale.

Ex docente d'inglese alle Superiori di Palermo, era molto conosciuto negli ambienti velistici italiani. Di questo sport era innamorato ed aveva cominciato a seguirlo sin dagli anni '60, scrivendone, tra l'altro, sulle pagine del Giornale di Sicilia, ma collaborò anche con il Corriere dello Sport e con la rivista Nautica.

L'interesse di Scargiali per il mare non era legato solo alla vela, era infatti un profondo conoscitore anche del sistema portuale mediterraneo, in particolare di quello siciliano, e si rendeva interprete dell'esigenza di un sistema dei trasporti intermodale, quale strumento per la crescita dell'economia siciliana. Su questo tema era incentrato il suo blog PalermoParla, fedele rassegna, tra l'altro, dell'economia legata al mare ed ai traffici marittimi. Lascia la moglie e due figli, una delle quali, Chiara, è anche giornalista pubblicista.

© Riproduzione riservata