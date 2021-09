Un incendio è divampato nella zona di Monte Pellegrino a Palermo. Il rogo è partito in via Bonanno. Sta intervenendo un canadair per cercare di contenere le fiamme.

Sono impegnate anche squadre via terra delle forestale e dei vigili del fuoco per cercare di proteggere le abitazioni e le attività che ci sono in zona.

