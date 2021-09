Palermo, incidente in via Messina Montagne: 17enne muore nello scontro tra scooter e auto

Tragico incidente stradale nella serata di ieri a Palermo, in via Messina Montagne: un giovane di 17 anni, Salvatore Serio, è morto in seguito alle ferite riportate nello scontro frontale tra il suo scooter e una Nissan. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.45, il ragazzo era diretto a Villabate, suo paese d'origine, e viaggiava insieme a un amico 15enne rimasto ferito ma non in pericolo di vita.

Dopo l'impatto il 17enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia in codice rosso. Le gravi ferite riportate nello scontro però gli sono state fatali e per lui non c'è stato nulla da fare. Si tratta della seconda vittima sulle strade del Palermitano nel giro di poche ore.

Ieri pomeriggio, sulla statale 113 "Settentrionale Sicula" nel territorio di Santa Flavia, era stato il 35enne Antonino Palazzotto, originario di Bagheria, a perdere la vita a causa di un incidente che ha coinvolto la sua auto e un camion. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere della sua Ford Focus ma i tentativi di rianimarlo sono stati inutili.

