Incidente a Santa Flavia, un morto e un ferito nello scontro tra auto e tir

Incidente mortale sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula" a Santa Flavia, in provincia di Palermo. Nel sinistro, che ha coinvolto frontalmente un’autovettura e un mezzo pesante, una persona ha perso la vita e un'altra è rimasta ferita. La vittima è il 35enne A.P., che si trovava alla guida dell'auto.

Sulla statale il traffico è provvisoriamente bloccato, l'incidente avvenuto al chilometro 245. Sul posto il personale di Anas per la gestione della viabilità, con deviazioni segnalate in loco, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. La statale al momento è chiusa in entrambe le direzione per consentire alle squadre di soccorso di potere operare.

© Riproduzione riservata