Palermo, clienti senza green pass e locali non in regola: raffica di multe nel quartiere Albergheria

Stretta della polizia nel quartiere Albergheria di Palermo. Numerose pattuglie hanno effettuato posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, controlli anti assembramento, controlli sul possesso del green pass e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali.

La squadra amministrativa del commissariato, unitamente a personale dell’Asp, nel corso di un controllo presso un centro scommesse in via Roma, ha sanzionato, per la violazione della normativa sul Covid-19, un cliente sprovvisto di Green Pass. Elevata una sanzione amministrativa al dipendente dell’esercizio commerciale per la mancata attività di vigilanza.

Al momento dell’ispezione gli agenti hanno riscontrato l’assenza del titolare della licenza, è scattata così una multa pari a 1.032 euro per aver lasciato in custodia il locale a persona non autorizzata. Nel corso di un'ispezione presso una enoteca nei pressi di Piazza Porta Sant’Agata, gli agenti hanno sanzionato un altro cliente privo di green pass, multando anche in questo caso il gestore dell'attività commerciale.

Ulteriori sanzioni, per un ammontare pari a 1.032 euro, sono scattate per il titolare di un centro scommesse di via Porta di Castro, assente al momento del controllo. La squadra della divisione polizia amministrativa e sicurezza della questura, unitamente a personale dell’Asp, ha sottoposto a controllo un bar di via Maqueda dove sono state riscontrate carenze igienico-strutturali ed il mancato rispetto delle disposizioni relative all’Haccp comminando al titolare dell’attività una sanzione pari a 2.000 euro.

Al titolare di una panineria in via Casa Professa è stata invece contestata l’occupazione in misura eccedente del suolo pubblico, poiché con tavolini e sedie aveva invaso una porzione del suolo pubblico superiore a quella concessagli; sono state inoltre contestate carenze igienico-strutturali e il mancato rispetto delle disposizioni relative all’Haccp comminando anche in questo caso una sanzione pari a 2.000 euro.

