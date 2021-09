Rissa tra giovani in via Maqueda a Palermo: ancora violenza nelle strade della movida

La violenza torna a esplodere nelle strade della movida a Palermo. Sabato sera lungo l’isola pedonale di via Maqueda, dove non sono rari casi di cronaca nera e aggressioni, un gruppo di ragazzini terribili è venuto alle mani dando vita a una furibonda rissa.

Solo l’intervento di un carabiniere libero dal servizio, come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, ha evitato che la situazione degenerasse. Quando il militare si è qualificato, c’è stato il fuggi fuggi generale e soltanto uno dei giovani è stato bloccato. Si tratta di un quindicenne, che è stato condotto in caserma, da dove è poi uscito con una denuncia a piede libero per rissa.

Sul caso indagano gli investigatori dell’Arma, che si sono messi al lavoro per comprendere i motivi della lite e capire se sotto ci siano storie legate a episodi di piccola criminalità.

