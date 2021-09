Emergenza bare ai Rotoli di Palermo, la Lucarelli attacca Orlando: "Fate posto in questo modo barbaro?"

L'emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli di Palermo sbarca in radio. Su Radio Capital infatti, Selvaggia Lucarelli è tornata sul tema denunciato qualche settimana fa con un lungo post su Instagram, con tanto di foto e video di bare accatastate e immortalate dalla stessa giornalista in vacanza in città.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selvaggia Lucarelli (@selvaggialucarelli)

Tutto è partito dal racconto della Lucarelli che ha messo in evidenza la segnalazione di una cittadina, Alessandra Avila, la quale ha raccontato di essersi recata al cimitero di sant'Orsola per portare un fiore al nonno, ma ha potuto tristemente notare che era stato spostato nell'ossario senza nessun avviso alla famiglia.

"Fatta visita alla tomba di mio nonno - ha raccontato in radio la cittadina - io e mia madre ci siamo accorte che la tomba era vuota. É stata portata via pure la foto di mio nonno. Al posto della tomba, solo un avviso dell'avvenuto esproprio".

"State facendo posto in deposito in questo modo barbaro?", ha dunque tuonato la Lucarelli contro il sindaco Orlando invitato in trasmissione. Secca la replica del primo cittadino, che ha precisato: "Il cimitero di sant'Orsola non dipende dal Comune ma dall'Opera Pia". Tuttavia, il Comune ha trovato un accordo per spostare qui alcune delle salme in deposito ai Rotoli.

Per quanto riguarda il problema delle bare ai Rotoli, poi, il Comune pare che abbia accelerato il suo intervento per giungere finalmente ad una soluzione. In prima battura sono state tolte le bare da terra, e tolte dal viale centrale, cercando così di arginare il disagio delle fuoriuscite di liquido e delle casse scoppiate.

Dopo aver messo a punto un cronoprogramma di interventi, il sindaco oggi ha annunciato che entro il 31 ottobre l'emergenza cesserà. "Oggi abbiamo 100 bare in meno in deposito - ha spiegato Orlando alla Lucarelli. Delle restanti bare, solo 120 sono a terra. Grazie ad un accordo con il cimitero di sant'Orsola 420 delle bare attualmente in deposito ai Rotoli potrebbero trovare un posto lì".

© Riproduzione riservata