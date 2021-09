Da Partinico a Valledolmo: raffica di incendi in provincia di Palermo

Decine di incendi sono divampati ieri - domenica 19 settembre - nel Palermitano. Diversi ettari di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie sono andati in fumo.

Le fiamme a Partinico in contrada Ramotta hanno distrutto ettari di vegetazioni e un fienile. Sono stati impegnati i vigili del fuoco e i forestali per ore. Fino al tardo pomeriggio di ieri le squadre antincendio sono state impegnate in diversi roghi anche a Valledolmo. Le fiamme spinte dal vento sono arrivate fino al territorio di Alia. I pompieri e i forestali sono stati impegnati a protezione delle abitazioni e delle aziende agricole e zootecniche nel territorio.

